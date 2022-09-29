В национальном парке «Таганай» в Челябинской области впервые обнаружили гриб под названием решетник азиатский. Он входит в десятку самых редких грибов на планете, сообщили в пресс-службе нацпарка.
Решетник азиатский занесен в Красную книгу Челябинской области. Этот гриб встречается на Северном, Среднем и Южном Урале. Произрастает в хвойных лесах с лиственницей. Плодовые тела образуются в июле — сентябре.
В Челябинской области решетник азиатский раньше встречался только в Ильменском заповеднике. На Таганае его обнаружили в одном из уголков горной тайги.
Из-за редкости решетник собирать его нельзя. Несмотря на то что он считается съедобным, его вкусовые качества невысоки. Молодые решетники сладковатые, а взрослые — горьковатые и при варке теряют аромат.
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