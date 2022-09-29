В нацпарке Таганай вырос один из самых редких грибов на Земле

Решетник азиатский раньше встречался только в Ильменском заповеднике

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области впервые обнаружили гриб под названием решетник азиатский. Он входит в десятку самых редких грибов на планете, сообщили в пресс-службе нацпарка.



Решетник азиатский занесен в Красную книгу Челябинской области. Этот гриб встречается на Северном, Среднем и Южном Урале. Произрастает в хвойных лесах с лиственницей. Плодовые тела образуются в июле — сентябре.



В Челябинской области решетник азиатский раньше встречался только в Ильменском заповеднике. На Таганае его обнаружили в одном из уголков горной тайги.



Из-за редкости решетник собирать его нельзя. Несмотря на то что он считается съедобным, его вкусовые качества невысоки. Молодые решетники сладковатые, а взрослые — горьковатые и при варке теряют аромат.