В нацпарке «Таганай» усиливают охрану перед майскими праздниками

Ночевать и пользоваться огнем можно только в приютах

Особый противопожарный режим на территории Златоустовского городского округа и Кусинского района стал поводом для усиления охраны на Таганае. Представители парка готовятся к наплыву туристов в длинные майские выходные и требуют от них особой осторожности при обращении с огнем.

«Из-за огромного туристического потока перекрыть доступ в лес невозможно. Тем не менее от туристов мы требуем особой осторожности при обращении с огнем. Розжиг костров и использование горелок в это время разрешены только в специально оборудованных местах в приютах и кордонах, где круглые сутки присутствуют дежурные госинспекторы. За обстановкой на территории будет вестись круглосуточное наблюдение — как с помощью систем удаленного мониторинга, так и визуально — на пунктах наблюдения на Черной скале, Семибратке и в приюте «Метеостанция „Таганай-гора“», — отметила исполняющая обязанности директора национального парка «Таганай» Эльвина Новоселова.

Передвигаться на территории нацпарка можно только по маркированным тропам, а ночевать и пользоваться огнем — только в приютах. В случае обнаружения возгораний представители парка просят туристов незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 112, 8 (912) 477-74-73, 8 (904) 818-67-73 или 8 (902) 614-37-44 либо рассказать любому сотруднику «Таганая».

На борьбу с огнем в нацпарке готовы техника: мотовездеходы, снегоболотоходы, трактора и инвентарь.