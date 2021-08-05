В нацпарке «Таганай» туристов напугала встреча с медведем

Путешественников эвакуировали сотрудники МЧС

Для двух туристов прогулка по национальному парку «Таганай» накануне закончилась встречей с медведем. Перепуганные гости убежали от зверя и обратились за помощью к сотрудникам МЧС, сообщили в нацпарке.

Жительница Кыштыма и ее знакомый из Озерска не захотели идти по маркированным тропам и отправились на гору Шабаш, где, как они слышали, можно найти останки упавшего там когда-то самолета. Но примерно на середине подъема туристам попался медведь. Встреча, похоже, стала шоком и для людей, и для косолапого, потому что каждый побежал в свою сторону: люди — вверх по склону, медведь — под гору.

«Добежав до вершины и отдышавшись, перепуганные туристы позвонили в МЧС и попросили эвакуировать их. Но поскольку как таковой чрезвычайной ситуации не случилось — люди не получили травмы и не заблудились, вызов передали нам», — рассказал замдиректора по охране национального парка «Таганай» Павел Юмин.

Инспекторы службы охраны «Таганая» вывезли путешественников в Центральную усадьбу. Там им рассказали о правилах посещения национального парка и напомнили об обязательной регистрации.

«Отправляясь в поход, 49-летняя женщина и 62-летний мужчина не получили разрешение на посещение особо охраняемой природной территории. Кроме того, они решили выбрать свой маршрут. Если бы пара следовала по маркированным тропам, вероятность встречи с диким животным была бы минимальной. Судя по следам, медведь, с которым люди столкнулись на горе Шабаш, некрупный, возможно, это был годовалый медвежонок, в таком случае где-то рядом вполне могла находиться медведица. И кто знает, как закончилась бы эта встреча», — отметил Павел Юмин.

Сейчас на территории национального парка «Таганай» обитает около 25 медведей. За последние несколько лет встреч хозяев тайги с идущими по официальным маршрутам туристами не отмечено. Но медвежьи следы то и дело появляются возле некоторых троп.