В нацпарке «Таганай» стартовала Школа экскурсовода

По результатам экзаменов с лучшими заключат контракт о сотрудничестве

В национальном парке «Таганай» стартовала Школа экскурсовода. Слушателям курсов расскажут о том, что такое национальный парк, куда вести туристов и что им показывать. Лучшие участники впоследствии станут экскурсоводами. Подробнее накануне, 28 мая, рассказали в пресс-службе администрации Златоуста.

Всего на лекциях, которые проводят сотрудники «Таганая» и их помощники, присутствует 18 человек. Они не только прослушают лекции, но и пройдут практику в полевых условиях.

«Для них проведут сразу две экскурсии: по экотропе на Черной скале и новому маршруту „Здесь Европа встречается с Азией“ в урочище Семибратка. А затем, после небольшой самоподготовки, слушателям курсов предстоит сдавать экзамен. Он тоже пройдет на тропе — только теперь в роли „туристов“ будут экзаменаторы. Лучшим выпускникам предложат заключить договор с национальным парком и во время высокого сезона работать экскурсоводами»,— отметили в пресс-службе городской мэрии.

По словам исполняющей обязанности директора национального парка «Таганай» Эльвины Новоселовой, без работы слушатели не останутся: помимо 7 действующих маршрутов в скором времени откроется новый маршрут на Семибратке. Кроме того, руководство нацпарка всегда открыто для новых идей и готово обсудить появление новых экскурсионных маршрутов.