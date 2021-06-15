В нацпарке «Таганай» стартовал грибной сезон

Первыми в этом году появились подберезовики и сыроежки

В национальном парке «Таганай» уже стартовал грибной сезон: впервые за 16 лет в середине июня в заповеднике появились первые грибы — подберезовики. Как отмечают в пресс-службе нацпарка, в таганайских лесах они встречаются нечасто.

«Первым в этом году стал белый, или болотный подберезовик. Порой из одного корня их вырастает целый букет. А вот донести домой добычу не получится — эти грибы очень хрупкие. У второго по популярности после белого гриба много народных названий: обабок, челыш, серый гриб, бабка, березовик, колосовик. Кстати, в таганайских лесах они встречаются не очень часто, в основном по опушкам вдоль просек и тропинок»,— уточнили представители «Таганая».

Ближе к концу лета по контурам болот и в поймах рек на Таганае обычно появляются разноцветные, или черные подберезовики. Они растут компанией: на небольшом участке можно насчитать до 40 грибов.

Кроме того, недавно в нацпарке проклюнулась самая ранняя за всю историю наблюдений сыроежка. Сотрудники парка предупреждают, что, несмотря на название, сырыми эти грибы есть не стоит.

Первые цветы на Таганае этой весной также зацвели раньше срока. В начале апреля в нацпарке уже можно было увидеть первые подснежники и медуницу.