В нацпарке «Таганай» появится новая экологическая тропа

Открытие маршрута на Большую Каменную реку состоится 15 октября

15 октября, в национальном парке «Таганай» состоится официальное открытие нового пешего туристического маршрута — экологической тропы на Большую Каменную реку. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по туризму.

Эта экологическая тропа — многокилометровая россыпь огромных валунов авантюрина — красивых природных камней. Их отражающая свет поверхность создает эффект водной глади в солнечную погоду.

К достопримечательности при поддержке Ростуризма обустроили новую дорогу. В маршрут включили больше видовых точек, дополнили его подробными информационными аншлагами, где можно узнать историю Большой каменной реки и парка «Таганай». Также построили фотозону из эко-материалов, которая должна стать еще одной точкой притяжения туристов в парке.



Напомним, ранее социальная сеть «Одноклассники» совместно с маркетинговым агентством «Лес» создали интерактивную карту десяти особо охраняемых природных территорий России. В список уникальных природных мест вошел нацпарк «Таганай».