В нацпарке «Таганай» повторно зацвела брусника

Явление назвали уникальным, и вот почему

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области зафиксировано уникальное явление — в конце сентября там во второй раз зацвела брусника. И не где-нибудь, а в выскогорной тундре Дальнего Таганая. В пресс-службе нацпарка рассказали, что способствовало цветению.

«Бело-лиловые бутоны рядом со спелыми ягодами заставили распуститься необычно теплые две последние декады месяца, когда среднесуточные температуры достигали 11,1°С при норме 7,8°С, а осадков выпало всего 7 миллиметров при норме 22 миллиметра»,— рассказали представители Таганая.

Повторное цветение других растений осенью происходит довольно регулярно. Например, почти каждую осень на Таганае цветет шиповник, а последние два года зацветает земляника. Правда, до плодоношения дело пока не доходило.