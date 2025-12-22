В нацпарке «Таганай» покраснели деревья

Ослабленные болезнями растения атаковал гриб

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области некоторые деревья в разгар зимы покрылись пятнами винно-красного цвета. И это не туристическая разметка, предупредили в нацпарке: деревья атаковал гриб, известный как гименохете окровавленная, или пурпурная вешенка.

«Виновник преображения деревьев — гриб, который питается мертвой древесиной. Обычно он селится на валежнике или сухостое, но иногда паразитирует на живых деревьях, ослабленных другими болезнями»,— рассказали в пресс-службе нацпарка.

Пятна плотно прикрепляются к древесине. А если их много — сливаются в большое красное пятно и могут охватить до двух метров ствола.