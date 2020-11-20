В нацпарке «Таганай» обустроили новые кострища

Широкие лавки и крючки для котелков сделают комфортнее отдых туристов.

В национальном парке «Таганай» продолжают благоустраивать территорию, делая её удобнее для туристов. Недавно на стоянке возле Большой Каменной реки были обустроены новые кострища.

«Типовые конструкции хорошо зарекомендовали себя на других стоянках и в приютах. Точка остановки возле одной из самых известных таганайских достопримечательностей очень популярна. Здесь отдыхают и экскурсионные группы, и туристы, которые либо отправились в приют, либо уже возвращаются из похода», — прокомментировали ситуацию сотрудники нацпарка.

Для того чтобы туристам было удобнее приготовить еду, на кострищах размещены крючки для котелков, а вокруг них оборудованы широкие лавки. Работы по благоустройству стоянки провели в рамках национального проекта «Экология».