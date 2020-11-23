В нацпарке «Таганай» начали оформлять новый экскурсионный маршрут

Тропа «На краю леса» будет проходить недалеко от Центральной усадьбы.

В национальном парке «Таганай» начали оформлять новый экскурсионный маршрут. Тропа «На краю леса» будет непродолжительной и проведет туристов по местности близ Центральной усадьбы. На пути гостям нацпарка встретится большая бункерная кормушка для птиц. Туристы смогут узнать о видах пернатых, лакомящихся угощением, с помощью стенда.

«По тропе гости национального парка смогут пройти как самостоятельно, так и с экскурсоводом, в роли которого выступает знаменитая Киалимская бабушка», — рассказали сайту «Первый областной» сотрудники «Таганай».

На экскурсии туристам расскажут, для чего необходимо охранять природу, а также о том, как это делают сотрудники национального парка.