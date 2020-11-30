В нацпарке «Таганай» начали готовиться к «Лыжне за облака»

Традиционный горный марафон запланирован на февраль.

В национальном парке «Таганай» уже начали подготовку к традиционному горному марафону «Лыжня за облака». Для того чтобы проводить испытания, необходимо привести в порядок трассы. Их очистят, обкатают снегоходами, а после начнут прокладывать лыжню.

«Любителям испытать себя, как обычно, предложат две дистанции — 35 и 10 километров. Самых юных лыжников ждут на 700-метровом круге. Встреча запланирована на 22 февраля 2021 года в Центральной усадьбе „Таганая“», — сообщают сотрудники нацпарка.

Напомним, что первый горный марафон на лыжах прошел 22 февраля 1992 года, в 1993 году он получил название «Лыжня за облака». С 1994 по 2000 год состязание не проводилось, однако с 2000 года марафон стал ежегодным.