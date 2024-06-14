В нацпарке Челябинской области «Зигальга» закрыли стоянку для туристов

Причина — повышенная пожарная опасность в жаркую погоду

В национальном парке Челябинской области «Зигальга» закрыли стоянку для туристов из-за повышенной пожарной опасности.

«Жара и сушь повысили класс пожарной опасности на территории Зигальги до четвертого. Потому мы приняли решение временно закрыть стоянку у горы Поперечная», — говорится в сообщении пресс-службы нацпарка.

Сотрудники нацпарка «Зигальга» напомнили о предельной осторожности при обращении с огнем и запрете на курение на маршрутах национального парка.

Гора Поперечная (1389 м) — наиболее высокая точка хребта Зигальга. Это высшая точка Катав-Ивановcкого района. Со стороны она выглядит как каменный купол. Длина и ширина горы около 2 километров. На ее вершине образовалось довольно большое и ровное плато, усеянное камнями. В его центре чуть приподнимается небольшой скальный выход. Это и есть главная вершина горы Поперечной.