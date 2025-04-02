В нацпарках «Таганай» и «Зигальга» проклюнулись первые ветреницы

Цветы появились на две недели раньше среднемноголетнего срока

В Челябинской области окончательно наступила весна: в нацпарках «Таганай» и «Зигальга» проклюнулись первые ветреницы. На модельной фенологической площадке центральной усадьбы Таганая цветы появились на 4 дня раньше, чем в 2024 году, а на полянах Зигальги — на две недели раньше, рассказали в пресс-службах национальных парков.

«По данным 19-летних наблюдений, первые ветреницы в таганайских лесах обычно появляются в среднем 13 апреля. Но в последние годы этот срок часто сдвигается. В 2023 году, например, они распустились 23 марта — на три недели раньше среднемноголетнего срока»,— рассказали в нацпарке «Таганай».

В нацпарке «Зигальга» ветреницы можно встретить на залитых солнцем местах, где снег уже полностью растаял. Но уже через две недели они украсят почти все поляны.

Инспекторы нацпарков призывают туристов любоваться первыми цветами, не срывая их.