В нацпарках Челябинской области волонтеры развесили кормушки для птиц

Самодельные «столовые» снимут только весной

В нацпарках «Таганай» и «Зигальга» начали действовать «птичьи» маршруты, сообщают телеграм-каналы организаций.

Развесить кормушки вдоль Верхней и Нижней троп на Таганае по традиции помогли волонтёры, среди которых были жители Златоуста, Миасса и Челябинска.

А на Зигальге «столовые» для крылатых обитателей будут работать, пока не растает снег. Туристам можно брать с собой семечки или любой другой корм для птиц.

«Пара горстей корма могут спасти пернатых в очень непростое для них время, когда главный враг вовсе не холод, а голод», — сообщают специалисты нацпарка «Зигальга».