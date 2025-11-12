В нацпарках Челябинской области начинают зимнюю подкормку птиц

Принять участие в акции могут все желающие

Сегодня, 12 ноября, в день Зиновия-синичника в национальных парках «Таганай» и «Зигальга» начинают зимнюю подкормку птиц. Совсем скоро на тропах развесят кормушки и будут периодически пополнять их. Принять в этом участие и помочь пернатым пережить холодную зиму могут все желающие, сообщили в пресс-службах нацпарка.

«Стать другом обитателей национального парка очень просто: нужно подать заявку, указав количество участников, время и дату. Приехать в назначенный час в визит-центр Центральной усадьбы парка и, получив набор для пополнения кормушек, отправиться на маршрут»,— рассказали в нацпарке «Таганай».

«Столовую» можно открыть где угодно — в любимом парке, на территории школы или около дома. Главное — не забывать периодически пополнять ее, поскольку птицы запоминают место питания и будут периодически прилетать, чтобы подкрепиться. Если еды не будет, им придется искать другую кормушку. А на это уйдет много сил.

Наполнять кормушки можно сырыми семечками подсолнечника и несоленым свиным салом. Под запретом — хлеб, цитрусовые, кондитерские изделия, корма для попугаев, жареные и копченые продукты.