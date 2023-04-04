В национальном парке «Зигальга» распустились ветреницы

Их появление означает окончательное завершение зимы

В национальном парке «Зигальга» в Челябинской области распустились ветреницы. В этом году первые цветы появились на две с половиной недели раньше, чем в прошлом году. Как отметили в телеграм-канале нацпарка, если ветреницы распустились, значит, зима в Зигальге официально завершена.

«Вечером и в ненастье ветреницы закрываются, уберегая пыльцу от дождя и росы. А в ясный день с восходом солнца цветки широко распахнуты, и их белые звездочки хорошо заметны на безлиственных пока полянах», — рассказали представители нацпарка.

Кстати, названий у ветреницы множество. В разных местностях ее называют веснухой, белоцветом, белой пролеской-перелеской, козоростом, одномесячником и амбиркой. Вообще, цветок получил свое название от латинского «анемос».

Ранее первые цветы и первых насекомых заметили сотрудники национального парка «Таганай». Там в этом году рекордно рано расцвели подснежники и появились первые осы и бабочки.