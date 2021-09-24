В национальном парке «Зигальга» появятся четыре новых приюта и тропы

Сейчас будущие объекты наносят на карты

В Челябинской области появятся новые туристические маршруты в национальном парке «Зигальга». Пока они появятся только на картах, специалисты обозначают на бумаге будущие тропы. Планируется обустройство четырех приютов, сообщают в пресс-службе нацпарка.

Для создания новых приютов необходимо, чтобы рядом были источники воды и возможность проехать на авто.

«Перед тем как планы обретут четкие черты, предстоит еще один важный этап — еще раз пройти по территории, оценив все плюсы и минусы каждой локации. Этим в ближайшее время и займутся инспекторы службы охраны „Зигальги“», — пояснили в пресс-службе национального парка.

На сегодня в «Зигальге» есть маркированный маршрут до вершины горы Поперечная протяженностью около 18 километров. Точка входа находится в поселке Тюлюк.