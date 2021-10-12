В национальном парке «Зигальга» открыли новый экоцентр

В учебной лаборатории будут вести занятия для школьников

Для школьников Катав-Ивановского района будут проводить занятия в новом экоцентре, который открылся в поселке Кордонный. Объект станет главной точкой притяжения для туристов и гостей «Зигальги», сообщили в пресс-службе НП «Таганай».

На занятиях в экоцентре местные школьники будут изучать природу родного края. Лаборатория оснащена совеременным оборудованием для учебы. Туристы также смогут посещать тематические лекции и встречи.

Данный проект — совместная работа нацпарка «Таганай», под управлением которого находится «Зигальга», и Благотворительного фонда «Красивые дети в красивом мире».

«С помощью гранта мы смогли оборудовать экоцентр всем необходимым для занятий. Приезжать сюда смогут школьники не только Катав-Ивановского района, но и других территорий. Это первый и пока единственный экопросветительский центр в Челябинской области», — рассказала исполняющий обязанности директора национального парка «Таганай» Эльвина Новоселова.

Первое занятие провели для школьников из села Тюлюк. Ребятам рассказали о заповедной системе России, истории основания национального парка, а также его природе и обитателях.