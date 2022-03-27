В национальном парке «Таганай» зацвела верба

В этом году она распустилась на пять дней раньше, чем обычно

В национальном парке «Таганай» зацвела верба. Как отметили в пресс-службе нацпарка, в этом году пушистые «заячьи хвосты» зацвели на пять дней раньше, чем обычно.

«По данным среднемноголетних наблюдений, распускаться верба начинает 27 марта, а в этом году „ключики весны“ на ее ветках появились на 5 дней раньше. Самый ранний срок пробуждения вербы на Таганае был в 2008 году — 16 марта, а самый поздний — 15 апреля 2015-го»,— рассказали представители Таганая.

Кстати, верба — это обобщенное название для ив, которых в национальном парке 14 видов из более чем 100 возможных. Самая распространенная из них — ива козья.