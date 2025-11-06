В национальном парке «Таганай» стартует сезон подкормки зимующих птиц

В ближайшие дни более 300 килограммов семечек разложат по кормушкам

Ежегодная экологическая акция по подкормке птиц начнется в национальном парке «Таганай» на следующей неделе. Она направлена на поддержку популяции зимующих в парке видов, для которых снежные месяцы становятся периодом острой нехватки пищи.

Местные предприниматели уже передали в парк 300 килограммов семечек для пернатых. В ближайшие дни корм разложат по птичьим кормушкам, которые установлены вдоль туристических маршрутов.

Сотрудники «Таганая» приглашают волонтеров присоединиться к ежедневной подкормке. Это не только реальная помощь птицам, но и возможность провести время на природе с пользой для себя и близких.