В национальном парке «Таганай» проснулись лягушки

У амфибий начался брачный период

В нацпарке «Таганай» Челябинской области из спячки вышли лягушки. Они активно обживают водоемы — маленькие лесные озерки и заливы водохранилищ. Об этом сегодня, 5 мая, сообщили в пресс-службе нацпарка.

«У лягушек начинается пора свадеб. Спокойное ухаживание и урчание со временем переходит в настойчивое кваканье, порой перерастающее в драку, иногда со смертельным исходом. В конечном итоге самки откладывают икру — так в просторечье называются яйца, окутанные бесформенной желеобразной массой», — рассказали в пресс-службе.

Ранее в национальном парке «Зигальга» вышла из спячки остромордая лягушка. А еще с приходом тепла пробудились ядовитые гадюки.