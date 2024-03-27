В Нагайбакском районе зафиксирована вспышка африканской чумы свиней

Падеж животных произошел в поселке Остроленском

В поселке Остроленском Нагайбакского района зафиксирован падеж свиней на одном из частных подворий. Симптомы заболевания у животных указывают на африканскую чуму свиней, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза Челябинской области.

«На территории поселка, который попадает в пятикилометровую угрожаемую зону, установлен карантин, проводятся противоэпизоотические мероприятия: установлен дезинфекционный барьер, проводится подворный обход населения для определения количества свинопоголовья, прекращены все перемещения и перегруппировки животных, запрещены посещения хозяйства, где зафиксирован падеж свиней, посторонними лицами. Вывоз свиней и мясной продукции из поселка запрещен», — сообщили в Минсельхозе.

На месте организован оперативный штаб, в состав которого вошли представители ветстанции, районной больницы, полиции, МЧС, глава Остроленского поселения.

Как сообщил глава Нагайбакского района Егор Тимофеев, ветстанция направила патологический материал на исследование.

«После получения итогового заключения проведем сход, чтобы рассказать жителям о мероприятиях, необходимых для предотвращения распространения инфекции», — сказал он.

Глава напомнил, что АЧС не представляет опасности ни для других животных (лошадей, коров, кур и так далее), ни для человека.

Африканская чума свиней — высокозаразная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными кровоизлияниями во внутренних органах. Передается воздушно-капельным путем, через корма, добавки, грызунами, через хряков и свиноматок, через отходы.