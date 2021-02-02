Девять уголовных дел возбудили за незаконную вырубку леса в Нагайбакском районе

От рук «черных лесорубов» пострадало порядка 1,5 тысячи деревьев

Инспекторы Верхнеуральского лесничества, в чьем ведомстве находятся лесные массивы нескольких районов на юге области, в течение прошлого года выявили 16 незаконных рубок на территории Нагайбакского района. Ущерб составил более 2,5 миллиона рублей. Незаконными способами вырублены 1,5 тысячи сырорастущих и сухостойных берез, а также сосны.

Отделом полиции района возбуждено девять уголовных дел по статье «Незаконная рубка лесных насаждений», также лесничеством передано пять материалов для возбуждения уголовного дела по вышеназванной статье. Как правило, цель подобной «зачистки» — заготовка дров или деловой древесины. Незаконной считается рубка без договора аренды лесного участка, договора купли-продажи лесных насаждений.

«В последние годы уголовная ответственность за данный вид преступлений усилена. Так, размер наказания в виде штрафа, применяемого за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 УК РФ, увеличен до пятисот тысяч рублей, ч. 2 ст. 260 УК РФ — до одного миллиона пятисот тысяч рублей, ч. 3 ст. 260 — до трех миллионов рублей», — предупредил начальник Верхнеуральского лесничества Марат Латыпов.

Он также отметил, что по данной статье возможно лишение свободы до семи лет, при этом может быть назначено дополнительное наказание в виде штрафа.