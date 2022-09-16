В Нагайбакском районе прокуратура выявила нарушения при подготовке к отопительному сезону

Главам нескольких сел объявлены предостережения

В Нагайбакском районе проверили готовность территорий к отопительному сезону. Выявлены нарушения в Арсинском, Балканском, Нагайбакском, Кассельском, Куликовском, Остроленском, Парижском, Переселенческом, Фершампенуазском и Южном поселениях. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Главам данных поселений, а также директору МУП «Кассельское ЖКХ» объявлены предостережения о недопустимости нарушений законодательства о теплоснабжении при подготовке к предстоящему отопительному сезону.

Также представления внесены главам Арсинского, Нагайбакского, Остроленского, Парижского сельских поселений, а также Южного и руководителям теплоснабжающих организаций ООО «Вектор» и МУП «Арсинское ЖКХ». Там отсутствуют докотловая и котловая обработка воды. Кроме того, не отремонтированы котельные и не утеплены тепловые сети.

Устранение нарушений находится на контроле у прокуратуры района.

Напомним, по состоянию на 15 сентября в Челябинской области запущено отопление в 7% жилого фонда и почти 12% социальных учреждений.

В настоящее время поэтапно включают отопление в Верхнем Уфалее, Кыштыме, Миассе, Озерске, Снежинске, Трехгорном, Усть-Катаве, Аргаяшском, Кунашакском, Кусинском, Пластовском, Саткинском и Сосновском районах.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу главам территорий обеспечить теплом социальные объекты. Глава региона подчеркнул, что там, где это необходимо, можно начинать отопительный сезон прямо сейчас.