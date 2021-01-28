Бывший депутат и замглавы в Нагайбакском районе несколько месяцев судятся из-за комментария в Сети

Народный избранник не согласился с решением районной инстанции о признании его виновным в оскорблении чести и достоинства руководителя

Судебные разбирательства между бывшим депутатом районного собрания Александром Тептеевым и заместителем главы района по социальным вопросам Людмилой Кобелевой продолжаются уже несколько месяцев. Еще летом народный избранник добавил комментарий к статье районной газеты в соцсетях, обращенный к Людмиле Кобелевой. Редакция издания посчитала отзыв оскорбительным и удалила его. Замглавы решила, что такое обращение недопустимо по отношению к ее личности и подала заявление в прокуратуру.

В суде Людмила Кобелева рассказала, что болезненно восприняла обращение, плохо себя чувствовала, вынуждена была вызвать скорую помощь. В связи с этим она просила суд обязать Александра Тептеева опровергнуть порочащие ее честь, достоинство и деловую репутацию сведения, извиниться перед ней на сайте газеты «Всходы» и взыскать с него моральный вред в размере 100 тысяч рублей.

Объяснения ответчика, что он имел в виду слово «кобениться», то есть «артачиться», «ерепениться», «корячиться», «ломаться», и ошибся при записи своего комментария, суд не принял, поскольку эти сведения о его описке через СМИ не доведены до общественности. Районный суд удовлетворил требования зама главы и принял решение взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей. Между тем Александр Тептеев воспользовался своим правом и подал жалобу в Челябинский областной суд.