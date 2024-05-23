В Нагайбакском районе появится свое радио

Губернатор Алексей Текслер поддержал эту инициативу

Сегодня, 23 мая, стартовал XXV Медиафестиваль Челябинской области. Его участники в ходе встречи с губернатором Алексеем Текслером попросили создать радио для Нагайбакского района, чтобы жители могли слушать новости и тематические передачи с участием нагайбаков. Глава региона поддержал эту инициативу, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Алексей Текслер вспомнил на фестивале, как рассказывал президенту России Владимиру Путину про село Париж и его достопримечательности.

«Мы облетали места пожаров, в том числе пролетали над Парижем, я очень подробно рассказывал и про народность, и про интересные названия наших населенных пунктов — Париж и Фершампенуаз. Он и Эйфелеву башню нашу увидел. Собственно, действительно есть чем гордиться. В целом идею создания радио в Нагайбакском районе поддерживаю, но вопрос не только в радио, можно более широко на это посмотреть. У нас есть замечательные фольклорные коллективы в Нагайбакском районе. Мы продвигаем идентичность наших народов и привлекаем внимание к этому району благодаря разным мероприятиям», — говорит Алексей Текслер.

Губернатор Челябинской области отметил, что 1 июня в селе Париж под Эйфелевой башней будет показ мод, где представят свои работы представители фешен-индустрии.

Также в селе Париж состоится Парижский полумарафон, его впервые проведут в течение двух дней: 1 июня гостей ждет образовательная и концертная программа, а 2 июня — легкоатлетические забеги на различные дистанции, северная ходьба и велозаезд.