В Нагайбакском районе открыли модульный пункт полиции

Помещение оснащено всем необходимым для работы

Накануне, 14 декабря, в поселке Арсинский торжественно открыли новый участковый пункт полиции. Участие в мероприятии приняли начальник ГУ МВД России по Челябинской области Сергей Космачев, министр общественной безопасности Челябинской области Александр Гриб, глава района Егор Тимофеев, а также участковые, сообщили в пресс-службе полицейского главка.

«Мы выражаем искреннюю благодарность губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, а также администрации Нагайбакского района за оказанную помощь в реализации наших проектов, проявленную заинтересованность в вопросе улучшения социально-бытовых условий службы для сотрудников органов внутренних дел»,— подчеркнул Сергей Космачев.

Александр Гриб добавил, что при поддержке губернатора модульные пункты полиции строят по всей области.

«Уверен, что работа в таких комфортных, современных условиях положительно скажется на эффективности службы, а значит и чувстве защищенности жителей региона. Поздравляю участковых, которые непосредственно будут работать в этом пункте»,— сказал министр общественной безопасности.

Новое помещение расположено в центре поселка и оборудовано всей необходимой современной офисной техникой и мебелью.

После торжественного открытия пункта полиции Сергей Космачев вручил Егору Тимофееву благодарственное письмо, а руководителю ОМВД Александру Махновскому — сертификат на новый служебный автомобиль, выделенный для нужд подразделения участковых. Почетные грамоты и благодарности также получили отличившиеся сотрудники районного МВД.