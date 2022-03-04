В Нагайбакском районе объявили сбор средств на ремонт дома 93-летней жительнице

В жилище пенсионерки нет отопления, а по стенам идут трещины

В поселке Курганный Нагайбакского района 93-летняя Сагира Сингизова просит неравнодушных жителей помочь в ремонте дома. Пенсионерка живет в старом доме без отопления и с трещинами в стенах. Местная газета «Всходы» решила помочь бабушке и объявила о сборе средств.

Нагайбакская газета «Всходы» рассказала о судьбе 93-летней жительницы маленького поселка Сагире Сингизовой. Детство у нее было сиротским. Отец погиб на войне, а мама умерла от болезней. Выросла она в Бирском детском доме в Башкирии. Затем работала в угольных шахтах, на нефтеперерабатывающем заводе.





Потом приехала в Нагайбакский район. Муж всю жизнь был инвалидом, без ноги. Купили небольшой саманный дом, затем пристраивали к нему помещения. Потом перешла в другой дом, а этот оставила семье погибшего сына.

Сагира Хаматгареевна похоронила своих троих сыновей, все они погибли в молодом возрасте. Осталась дочь, но она инвалид. Поэтому помочь ей особо некому. Сейчас помогает сноха Зульфия, у которой она иногда живёт. «Я не хочу уезжать в дом престарелых, оставлять этот дом. Сама я выросла в детском доме, и не хочу помирать в казенных условиях», — говорит бабушка.





В 2021 году Фершампенуазское ЖКХ бесплатно провело пенсионерке водопровод, но сам дом в плохом состоянии. Чтобы протопить одну комнату приходится жечь охапку дров или два ведра угля, зимой на отопление уходит много средств.

Пенсионерка обращалась в разные органы и на прямую линию губернатора, но везде получала отказ. Бабушка не подходит под категорию малоимущей, поэтому ей не могут помочь материально.

Под федеральный закон «О ветеранах» Сагира Сингизова тоже не попадает.

«Меры социальной поддержки по обеспечению жильём за счёт средств федерального и регионального бюджетов предоставляются только инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, членам семей погибших участников ВОВ. Ветераны труда Челябинской области и инвалиды к числу указанных категорий не отнесены. Выделение средств на улучшение жилищных условий другим категориям ветеранов не предусмотрено», — объяснил районному изданию директор местного Комплексного центра социального обслуживания населения Владимир Фёдоров.

Сама женщина не может сделать капитальный ремонт, пенсию она тратила на обучение внучки в колледже. Редакция «Всходов» призывает местных депутатов, предпринимателей и неравнодушных жителей помочь 93-летней бабушке.