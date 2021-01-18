В Нагайбакском районе несколько дней устраняли аварию на теплосетях

Жители поселка Северный чуть было не замерзли в крещенские морозы

В поселке Северный Нагайбакского района только сегодня удалось наладить работу системы теплоснабжения. Жители остались на три часа без тепла, а последствия устранялись в течение пяти дней. Как рассказали в администрации района, сбои в системе теплоснабжения произошли из-за внепланового отключения электроэнергии 13 января в 6 утра. К 9 утра того же дня электроснабжение восстановили, запустили и котельную. Тепло в дома поступило, но за это время успели замерзнуть трубы в многоквартирных домах.

«В поселке несколько многоквартирных домов, большинство квартир пустуют. Выбитые окна, открытые форточки, двери в некоторых квартирах и сильные морозы способствовали быстрому замерзанию труб. Спасать от холода оставшихся жильцов пришлось „всем миром“. Для того чтобы заполнить систему, были привлечены пожарные силы района: машины доставляли воду прямо в местную котельную», — рассказали в районной администрации.

До сегодняшнего дня специалисты жилищно-коммунальных хозяйств из трех поселений района обследовали каждую квартиру, отогревая замерзшие участки, и устранили образовавшиеся порывы сети.