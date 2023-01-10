В Нагайбакском районе назначили нового начальника отделения полиции

Ранее Александр Махновский служил в Еткульском районе

В Нагайбакском районе назначили нового начальника районного ОМВД, им стал майор полиции Александр Махновский. Руководителя личному составу нагайбакского ОМВД представил начальник регионального ГУ МВД генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.



Ранее Александр Махновский служил заместителем начальника ОМВД России по Еткульскому району, но по ротации перешел на новую должность. До этого пост начальника нагайбакской полиции занимал подполковник полиции Андрей Ковин; с 30 декабря он перешел на аналогичную должность в Уйском районе.

Михаил Скоков поздравил нового руководителя ОМВД и поблагодарил сотрудников отделения за работу в 2022 году. Добившиеся высоких результатов в оперативно-служебной деятельности полицейские были награждены грамотами и благодарностями.