В начале ноября жителей Челябинской области ждут трехдневные выходные

Это будет последний продолжительный отдых в 2023 году

Начало последнего осеннего месяца порадует жителей Челябинской области длинными выходными. В связи с празднованием 4 ноября Дня народного единства южноуральцы будут отдыхать три дня, передает ИА «Первое областное».

Праздник, являющийся официальным выходным днем, в этом году выпадает на субботу, поэтому его перенесли на понедельник, 6 ноября. Таким образом, отдыхать жители региона будут 4, 5 и 6 ноября, то есть в субботу, воскресенье и понедельник.

Пятница 3 ноября будет сокращенным рабочим днем.

Кстати, уже известен календарь праздников на 2024 год. Ознакомиться с ним можно в нашем материале.