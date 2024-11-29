В начале декабря в Челябинске потеплеет до +1 градуса

Регион окажется под влиянием далекой периферии северного циклона

Конец ноября и начало декабря в Челябинской области выдадутся спокойными: температура местами сохранится выше нормы, осадков почти не будет, лишь на западе в воскресенье может пройти слабый снег. Подробнее о погоде 30 ноября и 1 декабря рассказали в областном Гидрометеоцентре.

«Ночью с пятницы на субботу на Южном Урале еще будет преобладать тихая и морозная погода за счет влияния гребня уходящего антициклона, а в последующее время Челябинская область будет находиться под влиянием далекой периферии северного циклона. Ночные и дневные температуры окажутся более сглаженными, а дневной максимум ожидается около 0°С», — уточнили синоптики.

В Челябинске предстоящей ночью похолодает до −14°С, днем градусники покажут от −3 до −5°С. Переменная облачность, возможен туман. Ветер северо-западный, от 3 до 8 метров в секунду. В воскресенье дневная температура может подняться до +1°С. Также без осадков.

По области в ночь на субботу температура воздуха опустится до −9…−14°С, в низинах — до −19°С. Днем градусники покажут от −1 до −6°С, в низинах будет около −10°С. Переменная облачность, в отдельных районах может пройти слабый снег. Ветер северо-западный, от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.

В воскресенье, 1 декабря, в регионе ночные температуры будут чуть выше — от −4 до −9°С, днем синоптики прогнозируют от −4 до +1°С. В горах и низинах сохранится более холодная погода, до −9°С. Переменная облачность, на западе может пройти слабый снег.