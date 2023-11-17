В начале 2024 года между Челябинском и Карталами запустят третью дневную пару «Ласточек»

Пригородные поезда переполнены в выходные и праздники

В Челябинской области в 2024 году запустят дополнительные скоростные поезда по одному из популярных маршрутов — на юг региона, в город Карталы. В региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта сообщили, что ведомство и Свердловская пригородная компания мониторят ситуацию по загруженности поездов, поэтому принято решение пустить третью дневную пару «Ласточек».

Ранее в социальных сетях карталинцы сообщили о тесноте в вагонах карталинских поездов из-за большого потока пассажиров. Как оказалось, такая ситуация складывается в праздничные дни и в некоторые выходные. Пока по направлению в Карталы из областного центра отправляются каждый день поезда № 6843/6841, 6844/6842, к ним подцеплены четыре комфортных вагона.

«По данным, представленным АО „Свердловская пригородная компания“, средняя наполняемость указанных пригородных поездов за 9 месяцев 2023 года не превысила 25%. Тем не менее с началом учебного года по пятницам разово увеличивалась загрузка пригородного поезда № 6841 Челябинск — Карталы и по воскресеньям пригородного поезда № 6844 Карталы — Челябинск», — пояснили ситуацию в Миндортрансе.

Кроме этих пригородных поездов по маршруту курсирует и «Ласточка». С начала следующего года СПК добавит третью дневную пару. В ведомстве также пообещали, что в предпраздничные дни пригородные поезда добавят вагоны.