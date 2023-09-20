В мясных полуфабрикатах из Челябинской области нашли сальмонеллу и кишечную палочку

Производителям запретили продажу продукции

В мясных изделиях из Челябинской области нашли кишечную палочку, сальмонеллу и крахмал. Южноуральский Россельхознадзор забраковал свиную мякоть, манты и пельмени, часть из которых успела доехать до Москвы. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В выпуске некачественной продукции уличили трех производителей. В первом случае речь идет о кусковой свинине от одного из мясоперерабатывающих предприятий Челябинска. Во взятых пробах были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Также в мясе в недопустимых количествах содержались другие микроорганизмы. В мантах «Домашние» из Чебаркуля нашли возбудителя сальмонеллеза. Зараженная продукция находилась на одном из складов в Екатеринбурге. А в пельменях «Классические» из Челябинска исследователи нашли крахмал и курятину, не указанные на упаковке. Контрафактные пельмени нашлись на полках крупной торговой сети в Москве.

Всем трем производителям сообщили о нарушениях и объявили предостережения. У предприятий также отозваны сертификаты соответствия требованиям Евразийского экономического союза, что фактически означает запрет на реализацию продукции.