В МВД рассказали о мошеннических схемах в зависимости от возраста жертвы

Чем старше человек, тем сложнее схема

Мошенники имеют огромное количество схем обмана, и подходящие они подбирают, исходя из возраста жертвы и ее интересов, сообщили в МВД России.

«Базовые приемы, такие как давление, ложные авторитеты, и способы вывода денег — универсальны. Но поводы для контакта и стиль общения преступники подстраивают под возраст, интересы и жизненный опыт человека»,— отметили в полиции.

Например, для обмана детей в возрасте от 9 до 17 лет злоумышленники в качестве приманки используют онлайн-игры и соцсети. Чаще всего они предлагают призы или прокачку игр в обмен на данные карты родителей или код из СМС. Либо предлагают заработать на лайках в соцсетях.

Главные приманки для россиян в возрасте от 18 до 25 — подработки, инвестиции и вакансии. Мошенники просят оплатить обучение, чтобы впоследствии начать работать, или провести «активационный платеж». Применяют и схему с оплатой доставки подарков. Нередко встречаются фейки о взломе аккаунта на «Госуслугах».

Для людей в возрасте от 26 до 40 лет злоумышленники предлагают высокооплачиваемую работу на фрилансе, торговые платформы или «инвестиции с гарантией». После запугивают звонками от имени сотрудников Центробанка или Росфинмониторинга. Также применяют схемы обмана с маркетплейсами.

Для обмана россиян в возрасте от 45 до 60 лет мошенники действуют от лица сотрудников госорганов и финансовых структур. Они запугивают сообщениями о финансировании терроризма или блокировке счетов.

Россиян старше 61 года обманывают, используя многоходовые схемы со взломами приложений и звонками от сотрудников Центробанка или ФСБ. По-прежнему популярны схемы «родственник попал в беду» и различные проверки с целью получения доступа в квартиру. Кроме того, именно пожилых людей чаще всего вовлекают в мошеннические схемы в качестве курьеров.

Полицейские просят россиян быть бдительными, не разговаривать с незнакомцами и контролировать досуг детей.