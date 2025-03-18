В МВД предупредили о мошенничестве под видом проверки связи

Неизвестные получают доступ к сим-карте жертвы

Мошенники звонят россиянам и представляются сотрудниками оператора сотовой связи. Они просят набрать на телефоне определенную комбинацию цифр, чтобы якобы проверить телефонную линию. На самом деле таким способом злоумышленники получают доступ к сим-карте человека, а значит, и к его мобильному банку, сообщили в МВД России.

В министерстве внутренних дел уточняют, что мошенники предлагают набрать на смартфоне #90, #09 или другую комбинацию, благодаря которой они завладеют симкой и будут звонить за счет жертвы и даже доберутся до мобильного банка.

Полицейские настоятельно рекомендуют игнорировать подобные «проверки» и сразу же сбрасывать звонок.