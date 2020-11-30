В МВД предложили ввести перечень навыков для экзамена на права

Документ предусматривает 19 пунктов.

В апреле 2021 года в России вступит в силу новый регламент по проведению экзамена для получения водительского удостоверения. А пока МВД предлагает добавить в него отдельный перечень навыков вождения. Что ожидает водителей, сообщило издание «РИА Новости».

Известно, что перечень будет включать в себя 19 пунктов. Так, водитель должен будет показать способность разворачиваться в ограниченном пространстве или при ограниченной ширине дороги с использованием движения задним ходом, проехать регулируемые и нерегулируемые перекрёстки и железнодорожный переезд. Кроме того, экзаменуемый должен будет продемонстрировать навыки обгона, опережения и перестроения на дороге с двумя и более полосами и некоторые другие.

Войдут в новый перечень и старые пункты. Как и прежде, чтобы получить документ, водителям придётся показать умение парковаться задним ходом с поворотом на 90 градусов, начало движения на подъёме и спуске, а также параллельную парковку.

Отметим, в новом регламенте всё так же будут предусматриваться штрафные баллы. И, чтобы получить водительское удостоверение, экзаменуемому необходимо будет набрать менее пяти штрафных баллов.