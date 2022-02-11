В Челябинской области выделят 100 миллионов рублей народным дружинникам

Инициативу поддержал губернатор региона

Для членов добровольных народных дружин в регионе появятся стимулирующие выплаты. Инициативу поддержал губернатор Алексей Текслер, в фонд для поддержки дружин выделят 100 миллионов рублей из бюджета. Сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

«Люди с активной гражданской позицией готовы содействовать полиции в обеспечении безопасности граждан и охране порядка, этот потенциал необходимо использовать, ДНД могут стать нашим первым помощником в защите граждан и охране общественного порядка», — полагает генерал МВД Михаил Скоков.

В ГУ МВД региона считают общественные организации, которые помогают правоохранителям, очень важным ресурсом, в главке планируют разработать маршруты патрулирования для дружинников и проанализировать особенно проблемные криминальные районы города, чтобы обеспечить безопасность жителей.

Напомним, Михаил Скоков занял пост главы ГУ МВД по региону в начале 2022 года.