В Москве запустили поезд с путеводителями о Челябинской области

«Таганайский» состав будет полгода курсировать в столичном метро

Передвигаясь по вагонам метро, москвичи и гости города увидят, где на Южном Урале можно провести отпуск. Состав из десяти вагонов, в каждом из которых размещены путеводители по двум туристическим направлениям, начал курсировать по Сокольнической ветке. Один лонгрид полностью посвящен национальному парку «Таганай», а второе направление рассказывает о горнолыжных центрах «Солнечная долина» и «Аджигардак», санатории «Увильды» и отеле «Фонград». Правительство Челябинской области сообщает, что поезд будет курсировать погода, ежемесячно на ветке проезжают 20 млн пассажиров.

Кроме путеводителей, в каждом вагоне поезда метро имеются QR-коды, при сканировании которых можно попасть на сайт о них. Москвичи и гости столицы подробно узнают об Уральской природе, ознакомятся с гастрономическими особенностями и смогут вдохновиться на путешествие.

«Мне бы очень хотелось, чтобы наш поезд не просто быстро перемещал пассажиров из одной точки в другую, а переносил их от повседневных забот в приятное путешествие, которое бы вдохновляло и наполняло позитивными эмоциями. Конечно, надеюсь, что и москвичи, и гости столицы, смогут найти в нем интересные идеи для отдыха и путешествий по России, которая сама — целый мир и открывать его можно каждый день по-новому, теперь даже и в московском метро, просто заходя в разные вагоны одного состава», — отметила глава Ростуризма Зарина Догузова на церемонии запуска тематического поезда.

Поезд метро запустил Ростуризм совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Автор: Анастасия Брюшенко