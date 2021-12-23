В Москве прошла новогодняя встреча челябинского землячества

Музыканты, общественники, актеры вспоминали малую родину и делились своим талантом

В Московском доме национальностей уже в 25-й раз собрались на ежегодную встречу представители региональной общественной организации «Челябинцы», сообщает пресс-служба землячества.

Предновогодняя встреча челябинцев была наполнена творчеством. И неслучайно.

«Искусство способно сгладить противоречия и дать старт во всех сферах жизни», — считает президент «Челябинцев» Александр Валов.

Виртуозный музыкант Георгий Гусев исполнил на сцене Московского дома национальностей несколько произведений на виолончели. Эстрадная певица Галина Ненашева рассказала о военных годах в Чебаркуле. Уже тогда, пятилетним ребенком, она уверенным контральто будила по утрам соседей в коммунальной квартире.





Создатель и солист ВИА «Ариэль» Валерий Ярушин порадовал земляков попурри из своих песен. Лариса Брохман вернула гостей в безоблачное детство, заговорив с нами голосами персонажей любимых советских мультфильмов. А Флора Вафина пела о вечных чувствах: любви, дружбе, без которых она не мыслит человеческого общения.

Стоит добавить, что подобные представительства в Москве имеют почти все большие и малые города Российской Федерации. А традиционные новогодние встречи земляков вдохновляют их на новые свершения и победы.