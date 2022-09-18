Памятный знак установлен по инициативе южноуральского землячества в Москве — РОО «Челябинцы». Он окружен трубами, которые расположены в форме пятиконечной звезды и символизирует металлургическую мощь города.
«Памятный знак будет напоминать о промышленной мощи и человеческом потенциале Южного Урала: каждый второй танк, каждый третий снаряд в годы Великой Отечественной войны производились в Челябинске», — подчеркнул перфект Восточного административного округа Москвы Николай Алешин.
Напомним, в июне 2020 года указом президента РФ Челябинску присвоено почетной звание «Город трудовой доблести» за значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Челябинск стал одним из первых городов России, получивших такое звание.
В самом Челябинске стела «Город трудовой доблести» была открыта на Аллее славы в ноябре 2021 года.