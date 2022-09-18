В Москве открыли памятник трудовому подвигу Южного Урала в годы Великой Отечественной войны

Каждый второй танк и каждый третий снаряд в это время выпускали в Челябинске

Накануне, 17 сентября, на востоке Москвы, в районе Ивановское, открыли памятник, напоминающий, что Челябинск получил почетное звание «Город трудовой доблести». Об этом сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

Памятный знак установлен по инициативе южноуральского землячества в Москве — РОО «Челябинцы». Он окружен трубами, которые расположены в форме пятиконечной звезды и символизирует металлургическую мощь города.

«Памятный знак будет напоминать о промышленной мощи и человеческом потенциале Южного Урала: каждый второй танк, каждый третий снаряд в годы Великой Отечественной войны производились в Челябинске»,

— подчеркнул перфект Восточного административного округа Москвы Николай Алешин.