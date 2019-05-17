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В Москве началось прощание с Сергеем Доренко

Траурная церемония проходит на Троекуровском кладбище.
сегодня в 13:45
  |  Общество

В Москве проходит прощание с Сергеем Дорнеко. Попрощаться с журналистом в ритуальный зал Троекуровсого кладбища пришли сотни человек, передает сайт «Говорит Москва».

Среди них — гендиректор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, телеведущий Дмитрий Киселёв, режиссёр Павел Лунгин, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, журналист и продюсер Александр Любимов, глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов. — сообщает сайт «Говорит Москва».

Отметим, что после прощальной церемонии тело Сергея Доренко будет кремировано. Решение основано на результатах судебно-химической экспертизы, которая не нашла в крови теле- и радиоведущего следов отравления.

Дочери Сергея Доренко от первого брака Ксения и Екатерина поставили под сомнение выводы экспертов и обратились в полицию. Они утверждали, что журналист мог быть отравлен. После этого полиция запретила выдавать тело в связи с необходимостью проведения дополнительной экспертизы. — пишет «Говорит Москва».

Напомним, Сергей Доренко скончался 9 мая в центре Москвы. Журналист возвращался из поездки в Переславль-Залесский на мотоцикле. В дороге Сергей Доренко почувствовал себя плохо и не справился с управлением мотоцикла.

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