В Москве ищут нового руководителя для Челябинского военного суда

Нынешний глава инстанции находится в статусе «врио»

Высшая квалификационная коллегия судей объявила об открытии вакансии на должность председателя Челябинского гарнизонного военного суда. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте ВККС, передает корреспондент ИА «Первое областное». Пока же руководитель суда Константин Бурко находится в статусе временно исполняющего обязанности. До него инстанцию возглавлял полковник юстиции Глеб Гальцев, но он ушел в отставку, а меньше чем через год после выхода на пенсию скоропостижно скончался.

«Заявления и документы принимаются от претендентов на указанные вакантные должности с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, в пятницу — с 10:00 до 16:45 по адресу: г. Москва, ул. Баррикадная, 8, строение 4, кабинет № 105», — говорится в сообщении Высшей квалификационной коллегии судей.

Документы от претендентов ждут до 26 июня включительно. Бумаги, поступившие позже, рассматриваться не будут. Помимо военного суда в Челябинске свободны два места в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции, который тоже находится в нашем городе.

Место председателя Челябинского гарнизонного военного суда стало вакантным после ухода в почетную отставку полковника юстиции в запасе Глеба Гальцева в марте 2021 года. Руководителем инстанции он трудился в течение шести лет. В январе прошлого года скоропостижно скончался на 52-м году жизни.

Согласно данным ВККС, опубликованным в Сети, в статусе врио председателя суда сейчас находится Константин Бутко: его назначили судьей в военный суд Челябинска в апреле 2021 года, а прошлым летом он получил седьмой квалификационный класс.