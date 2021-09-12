В Москве челябинской тхэквондистке Татьяне Мининой вручили ключи от BMW X3

На Олимпиаде в Токио спортсменка завоевала серебряную медаль

Накануне, 11 сентября, в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца президент РФ Владимир Путин встретился с чемпионами и призерами Олимпийских игр, прошедших в Токио. Затем замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вручил олимпийцам ключи от автомобилей. Машину получила и челябинская тхэквондистка Татьяна Минина.

Владимир Путин поприветствовал победителей и призеров Олимпийских игр и поблагодарил их наставников и тренеров, которые вели их к олимпийским вершинам.

«Хотел бы выразить огромную благодарность вашим тренерам, наставникам, которые вели вас на долгом, многотрудном пути к олимпийским вершинам, вашим родным, безусловно, о которых сейчас — при награждении государственными наградами — вспоминали ваши товарищи по команде, родным, друзьям, чья поддержка помогала вам двигаться только вперед — к заветному, самому важному для любого спортсмена олимпийскому пьедесталу. Для кого-то это было уже не впервые, это были не первые Олимпийские игры, не первые триумфы, но нет сомнений, что радость победы для вас так же пронзительна, как и у „золотых“ дебютантов»,— сказал президент.

По окончании встречи Дмитрий Медведев вручил олимпийцам ключи от автомобилей от Фонда поддержки олимпийцев. Золотые медалисты получили BMW X5, серебряные и бронзовые — BMW X3. Последний получила и челябинская спортсменка Татьяна Минина, завоевавшая серебряную медаль. Тхэквондистка уже похвасталась подарком на своей странице в соцсети «Инстаграм».

Напомним, на Олимпиаде в Токио сборная России заняла пятое место в общекомандном зачете, завоевав 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых.

Ранее южноуральских спортсменов, принявших участие в Олимпиаде, наградил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.