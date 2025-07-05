Сегодня, 5 июля, днем в московском аэропорту Шереметьево приостановили вылет самолетов, передает наша коллега Марина Власова.
«Мы сидим в самолете и ждем. Вылет переносили на 15 минут уже несколько раз»,— рассказала Марина.
В Росавиации уточнили, что вылет приостановлен из-за сильного ветра и закрытия воздушной зоны в ряде секторов.
Напомним, минувшей ночью в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников. Самолет из Челябинска, на котором летела наша коллега, приземлился в Шереметьево. Ее рейс должен был отправиться в Санкт-Петербург в третьем часу дня, пассажиров пустили в самолет, однако из-за введенных ограничений вылет перенесли. Задерживаются и другие рейсы.
В Пулково до сих пор задерживаются рейсы. Часть отменена.