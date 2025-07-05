В московском аэропорту Шереметьево ограничили вылет рейсов

Принимают самолеты в штатном режиме

Сегодня, 5 июля, днем в московском аэропорту Шереметьево приостановили вылет самолетов, передает наша коллега Марина Власова.

«Мы сидим в самолете и ждем. Вылет переносили на 15 минут уже несколько раз»,— рассказала Марина.

В Росавиации уточнили, что вылет приостановлен из-за сильного ветра и закрытия воздушной зоны в ряде секторов.

Напомним, минувшей ночью в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников. Самолет из Челябинска, на котором летела наша коллега, приземлился в Шереметьево. Ее рейс должен был отправиться в Санкт-Петербург в третьем часу дня, пассажиров пустили в самолет, однако из-за введенных ограничений вылет перенесли. Задерживаются и другие рейсы.

В Пулково до сих пор задерживаются рейсы. Часть отменена.