«Мы раздаем южноуральцам средства защиты: в основном это презервативы и медицинские маски. Маски необходимы для профилактики ковида. Также выдаем социальные наборы: антисептики, витамины и чипсы», — рассказал ИА «Первое областное» генеральный директор фонда «Источник надежды» Алексей Тананин.
На этой неделе мобильный пункт будет работать по следующим адресам.
15 августа, понедельникРайон «Прииска», пр. Победы, 392 (за остановкой, напротив «Пятерочки»). С 17:00 до 20:00.
16 августа, вторник
«ЧМЗ», пересечение ул. Богдана Хмельницкого и ул. Жукова (на парковке у кинотеатра «Россия»). С 17:00 до 20:00.
17 августа, среда
«Копейск», за автовокзалом (выход на улицу Кожевникова). С 16:00 до 19:00.
18 августа, четверг
«ЧТЗ», ул. Героев Танкограда, 55 (парковка напротив «Пятерочки»). С 17:00 до 20:00.
Также по будням с 9:00 до 17:00 можно самостоятельно прийти в офисы организации по адресам:
— Челябинск, ул. Марченко, 11Б;
— Копейск, пер. Свободы, 1.
Здесь анонимно и бесплатно делают экспресс-тест на ВИЧ, а также расширенный тест на гепатит В и С и на сифилис. В офисах также раздают подарки.
Телефон фонда «Источник Надежды»: +7 (351) 777-47-25.