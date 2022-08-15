В мобильном пункте тестирования на ВИЧ раздают презервативы и чипсы

Сдать экспресс-тест на этой неделе можно в Челябинске и Копейске

С понедельника по четверг в Челябинске и Копейске работает мобильный пункт профилактики ВИЧ благотворительного фонда «Источник надежды». Благодаря волонтерам можно проверить свое здоровье, а также получить консультацию по вопросам ВИЧ, помощь психолога и подарки.

«Мы раздаем южноуральцам средства защиты: в основном это презервативы и медицинские маски. Маски необходимы для профилактики ковида. Также выдаем социальные наборы: антисептики, витамины и чипсы», — рассказал ИА «Первое областное» генеральный директор фонда «Источник надежды» Алексей Тананин.

На этой неделе мобильный пункт будет работать по следующим адресам.

15 августа, понедельник

Район «Прииска», пр. Победы, 392 (за остановкой, напротив «Пятерочки»). С 17:00 до 20:00.

«ЧМЗ», пересечение ул. Богдана Хмельницкого и ул. Жукова (на парковке у кинотеатра «Россия»). С 17:00 до 20:00.

«Копейск», за автовокзалом (выход на улицу Кожевникова). С 16:00 до 19:00.

«ЧТЗ», ул. Героев Танкограда, 55 (парковка напротив «Пятерочки»). С 17:00 до 20:00.

Такжес 9:00 до 17:00 можно самостоятельно прийти в офисы организации по адресам:

— Челябинск, ул. Марченко, 11Б;

— Копейск, пер. Свободы, 1.

Здесь анонимно и бесплатно делают экспресс-тест на ВИЧ, а также расширенный тест на гепатит В и С и на сифилис. В офисах также раздают подарки.

Телефон фонда «Источник Надежды»: +7 (351) 777-47-25.