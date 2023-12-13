В многоэтажке в Ленинском районе Челябинска устранили коммунальную аварию

Несмотря на морозы, аварийные бригады работают оперативно

В Ленинском районе Челябинска на улице Гагарина накануне, 12 декабря, вечером сотрудники МУП «ПОВВ» оперативно устранили канализационную течь в доме № 30. Об этом журналистам ИА «Первое областное» сообщили местные жители.

По словам жильцов дома, накануне вода вышла за пределы цокольного этажа. На место выехали сотрудники МУП «ПОВВ», в доме временно отключили воду, чтобы беспрепятственно устранить течь.

Сегодня утром местные жители сообщили нам, что аварию ликвидировали, а также поделились фотографией мусора, который извлекли из коллекторов. Сейчас в доме все в порядке.

Аварийные ситуации в аномальные морозы возникают нередко. Так, в минувшие выходные аварийные бригады устраняли повреждение на водоводе на северо-западе Челябинска, а также порывы на теплосетях в Ленинском районе.

Устраняется коммунальная авария и в поселке Каштак.