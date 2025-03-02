В мир больших новостей с детства: челябинский журналист рассказал о профессии

Есть такие люди, которые определились с призванием сразу

Для многих из нас первые воспоминания о телевидении связаны с яркими передачами, которые, казалось бы, не предназначены для детей, с захватывающими сюжетами, которые мы пытаемся наложить на собственную маленькую реальность и, конечно, с ведущими, которых ты начинаешь неосознанно копировать, потому что они запали в твою душу. Каждое второе воскресенье марта отмечается Международный день детского телевидения, в этом материале ИА «Первое областное» расскажет, как детская любовь к экрану может стать профессией на всю жизнь.

Телевидение для ребенка — это не просто развлечение, это первые уроки сопереживания, познания мира и формирования вкуса. У многих успешных журналистов, режиссеров, операторов и продюсеров именно те первые передачи зажгли искру творчества и желания рассказывать истории. Возможно, просмотр любимой программы в детстве подтолкнул их и к выбору профессии, связанной с медиа. Они научились видеть сюжет, чувствовать ритм рассказа и увлекать зрителя.

Есть и те, кто заворожено наблюдал за работой ведущих, мечтая оказаться на их месте. Оказалось, что такие ребята есть и в нашем медиахолдинге.





Сегодня Владимир Лузгин — лицо телеканала ОТВ, ведущий авторского шоу и новостной журналист. Со своими кумирами и видом деятельности Вова определился уже в семь лет, когда смотрел шоу Андрея Малахова.

«Я смотрел на Малахова еще со времен „Большой стирки“ и был его фанатом. А в 2019 году мне удалось пройти у него практику, в тот момент я уже работал на телеканале Ural1», — рассказывает Владимир.





Желание быть телевизионным корреспондентом к Вове пришло в детстве, тогда он и начал реализовывать свою мечту.

«Я делал студии дома, со всех гаражей, от бабушек — дедушек таскал декорации различные, строил что-то, звал соседей на интервью. Мы записывали и программы, и сюжеты новостные и подводки, как настоящие, в студии. Потом формировал выпуски новостей, которые потом грузил на свой канал на Ютубе», — вспоминает он.





Логотип для своего первого канала «Копейск 24» Вова тоже сделал сам в фоторедакторе. Сюжеты парень сначала снимал дома на камеру на фоне российского триколора.

В школе у него появился первый наставник, учитель истории Алексей Семенюта. В этом году он погиб на СВО.





«Мы с ним вместе создавали школьное телевидение, сделали много сюжетов, репортажей, интервью. Мы были первыми, кто записывал обращение главы Копейска, школьное телевидение! К нам приезжали местные СМИ, которые тоже записывали главу», — делится Владимир.

После этого, 14-летний Вова стал пробоваться ведущим на разные телеканалы. Говорит, что писал редакторам и ходил везде сам, потому что детская мечта не могла ждать совершеннолетия.





В Челябинской области сегодня большое количество подростков, которые хотят связать свою жизнь и профессию с телеэкраном. В регионе их стремления активно поддерживаются, у них появляются наставники.

«Есть ребята с горящими глазами, есть те, кто хочет связать свою жизнь с журналистикой и это здорово, что им помогают», — считает Вова.





Сейчас Владимиру Лузгину 22 года, он учится на журналиста в Южно-Уральском государственном университете, работает по профессии. Во что вырос детский замысел тех самодельных студий и новостей на фоне российского триколора, можно увидеть в программе «Большой вечер», первый выпуск которого выйдет на экраны уже в марте.