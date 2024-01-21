В Минздраве РФ рассказали о пользе объятий

Они не только поднимают настроение и самооценку, но и улучают самочувствие

Сегодня, 21 января, отмечается Международный день объятий. С их помощью можно не только выразить свои чувства, но и улучшить самочувствие. Как сообщила главный внештатный специалист Минздрава России по профилактике Любовь Дроздова, объятия отлично снижают уровень стресса, уменьшают физическую боль, снижают давление и имеют ряд других преимуществ, передает пресс-служба Минздрава РФ.

«Эксперименты показали, что для снижения стресса одно объятие должно длиться не меньше 5–10 секунд, а лучше около минуты. В целом же ученые считают, что объятий много не бывает»,— сказали в Минздраве.

Объятия не только улучшают самочувствие, но и помогают крепче спать. Кроме того, они укрепляют отношения и способствуют гармоничному развитию детей. А еще объятия отлично поднимают настроение и самооценку.

Однако, желая обнять человека, следует учитывать, любит ли он физические контакты. Ведь существуют люди, которые не терпят прикосновений. Кроме того, лучше не обниматься с больным человеком, ведь респираторные и прочие инфекции быстро передаются при близком контакте.