В Минздраве рассказали о состоянии попавших под машину у ЛА «Трактор» подростков

Авария произошла днем 9 апреля

Подростки, которых сбил автомобиль около ледовой арены «Трактор» в Челябинске, находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести. Об этом сегодня, 10 апреля, корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

«Пострадавшие в ДТП на Салавата Юлаева находятся на лечении в медицинской организации в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь»,— прокомментировали в ведомстве.

Напомним, авария произошла 9 апреля в пятом часу вечера около дома № 27 по улице Салавата Юлаева. 38-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле», наехал на двух мальчиков, переходивших дорогу по «зебре». С различными травмами их увезли в одну из городских больниц.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии.